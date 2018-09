Caritas startet die Herbstsammlung

"Der ganze Mensch - beDACHt mit Liebe" - unter diesem Motto findet zum Auftakt der Caritas-Herbstsammlung in der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt am Sonntag, 23. September, um 11 Uhr ein festlicher Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Theresia in Erlangen statt. Dieser wird gemeinsam von der Pfarrgemeinde und der Caritas gestaltet. Im Anschluss sind alle Besucher zum Stehempfang vor der Kirche eingeladen. An verschiedenen Ständen werden zudem Angebote von Caritas und Pfarrei vorgestellt. In der damit beginnenden Sammlungswoche bittet die Caritas alle Bürger um Spenden. Diese werden zum Beispiel zur Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenssituationen durch professionelle Beratungs- und Hilfeangebote eingesetzt und sind notwendig, da nicht alle Kosten von der öffentlichen Hand getragen werden. Die Sammlung endet mit der Kollekte in den katholischen Gottesdiensten des folgenden Sonntags. red