Caritas Sozialstation erweitert Angebot

Die Caritas Sozialstation erweitert ihr Betreuungs- und Pflegeangebot in Bad Rodach. Die bisherigen drei Pflegetouren werden auf vier Pflegetouren für den Raum Bad Rodach erweitert. Auch die hauswirtschaftlichen Dienstleistungen werden aufgrund der regen Nachfrage aufgestockt. Somit bekommt das Pflegeteam Zuwachs von drei Hauwirtschaftskräften.

Über 40 Menschen aus Bad Rodach werden von den Mitarbeitenden des Caritasteams regelmäßig zuhause betreut, gepflegt und versorgt. Das Caritas-Team vor Ort wird durch die Krankenschwester Sabine Löhmann mit der Pflegedienstleitung koordiniert.

Bürgermeister Tobias Ehrlicher und die Pflegedienstleitung der Caritas-Sozialstation, Carolin Becker, sind begeistert über die Erweiterung des Pflegenetzes. "Dass sich die Caritas-Sozialstation in so kurzer Zeit im Raum Bad Rodach etabliert hat und für viele Mitbürger Hilfe in unterschiedlichster Art und Weise anbieten kann, freut mich sehr", so Tobias Ehrlicher.

Somit kann die Sozialstation ihr Angebot in allen Bereichen erweitern, so dass sie in Pflege, Hauswirtschaft, Einzel- und Gruppenbetreuung stark vertreten ist. Unter anderem wird in Kooperation mit dem Malteser-Hilfsdienst ein Hausnotruf zur Sicherheit im häuslichen Umfeld angeboten.

"Gerade die häusliche Pflege und Betreuung hilft, dass Menschen im Alter und bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit zuhause in ihrer vertrauten Umgebung bleiben und ihre gewohnte Lebensqualität aufrechterhalten können", verdeutlicht Becker. Die Angebote umfassen hierbei Grund- und Behandlungspflege, Verhinderungspflege, hauswirtschaftliche Hilfen, Betreuung und Begleitung.

Sozialraumorientierter Ansatz

Gerade der demografische Wandel bringt für die ambulante Pflege neue Probleme mit sich. Es gelte, so Carolin Becker, diesen Herausforderungen mit angepassten und erweiterten Hilfen und Angeboten zu begegnen. Hierbei verfolge die Cari tas-Sozialstation einen sozialraumorientierten Ansatz. Durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Rodach lasse sich so eine ressourcenorientierte Versorgung der Bad Rodacher gemeinsam sichern. red