Caritas sammelt Spenden

Die Herbstsammlung der Caritas findet in diesem Jahr vom 30. September bis 6. Oktober statt. In einem regionalen Netzwerk arbeitet die Caritas mit Engagierten, den kirchlichen Diensten und Einrichtungen, Fachdiensten, Ämtern und Behörden zusammen, heißt es in einer Mitteilung. Gesammelt wird als Haussammlung, in den Tüten in der Kirche sowie per Überweisungsträger.

Der Erlös aus der Sammlung wird wie folgt aufgeteilt: 30 Prozent der Spenden bleiben in der Pfarrei für deren soziale Arbeit vor Ort. 30 Prozent der Spenden gehen an den Diözesancaritasverband in Würzburg für Hilfen in überregionalen Initiativen, Diensten und Einrichtungen. 40 Prozent der Spenden erhält der Caritasverband für den Landkreis Bad Kissingen e.V. zur Finanzierung und Aufrechterhaltung der Beratungsdienste und Betreuungsangebote, die keiner staatlichen Finanzierung unterliegen.

Spendenkonto der Caritas: VR Bank KG, IBAN: DE71 7906 5028 0001 0073 27, BIC: GENODEF1BRK. red