Caritas organisiert Betreuungsnachmittag

Der nächste Betreuungsnachmittag für Pflegebedürftige und Demenzkranke der Caritas-Sozialstation St. Marien findet am Mittwoch, 24. Juli, von 13.30 bis 17.30 Uhr im Caritasverband, Hartmannstraße 2 a, statt. Die Betreuung der Teilnehmer erfolgt durch fachkundiges Pflegepersonal in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen. Das Programm wird auf die Möglichkeiten der Teilnehmer abgestimmt. Ein Hol- und Bringdienst kann bei Bedarf durch die Caritas-Sozialstation erfolgen. Interessierte melden sich unter Tel.: 0971/724 691 00 an, dort gibt es auch weitere Informationen, teilt die Caritas-Sozialstation mit. sek