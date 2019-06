Erlangen 24.06.2019

Caritas lädt zum Spielenachmittag

Die Caritas-Tagesstätte "Treff" Erlangen lädt am Montag, 1. Juli, von 14.30 bis 16.30 Uhr alle Interessierten zum nächsten Spielenachmittag in die Tagesstätte "Treff", Bissingerstraße 32 in Erlangen e...