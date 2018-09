Caritas: "Jeder Mensch braucht ein Zuhause"

"Jeder Mensch braucht ein Zuhause." Die Caritas-Sammlung greift dieses Caritas-Jahresmotto auf, um auf Wohnungsnot aufmerksam zu machen. Zugleich bittet sie um Spenden für die Arbeit von Caritas und Pfarreien, denn bei ihren karitativen Aktivitäten, in den Beratungsdiensten oder in der Betreuung von Senioren ist sie immer wieder mit Menschen konfrontiert, die keine bezahlbare Wohnung finden.

Die Caritas-Sammlung findet in diesem Herbst vom 24. bis 30. September statt. Eröffnet wird sie im Erzbistum Bamberg durch einen diözesanen Auftakt-Gottesdienst am Sonntag, 23. September, um 10.30 Uhr in der

Pfarrkirche St. Augustin in Coburg, Festungsstraße 1.

"Die Wohnung ist ein Menschenrecht", heißt es in der Pressmitteilung der Caritas. Wer sein Dach über dem Kopf durch persönliche Schicksalsschläge verliert, dem zieht es den "Boden unter den Füßen" weg. Kirche und Caritas seien immer wieder mit solchen Nöten konfrontiert. In die Sozialberatung kommen Menschen, die in finanziellen Krisen ihre Wohnung verlieren oder keine neue mit angemessener Miete finden. Alte Menschen leben dagegen oft in Wohnungen, die zu groß sind und zu viele Barrieren haben. Bei der Suche nach einer altersgerechten Wohnung stoßen sie auf Hürden und Widerstände.

Die soziale Beratung ist komplett aus kirchlichen Eigenmitteln finanziert, die Wohnungslosenhilfe weitgehend auf Spenden und ehrenamtliches Engagement angewiesen.

Vom Ertrag der Sammlung erhalten in der Erzdiözese Bamberg die Pfarreien 40 Prozent für ihre eigenen sozial-karitativen Aufgaben. Je 30 Prozent gehen an den Diözesan-Caritasverband und an die Stadt- und Kreis-Caritasverbände zur Finanzierung jener Angebote, die stark von Eigenmitteln der Caritas leben. red