Kulmbach vor 16 Stunden

Caritas informiert über "Woche für das Leben"

Der Caritasverband Kulmbach wird an einem Infostand am Mittwoch, 8. Mai, von 9 bis 12 Uhr am Gewürzbrunnen in der Langgasse Kulmbach im Rahmen der bundesweiten Aktion "Woche für das Leben" (4. bis 11....