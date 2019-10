Caritas hilft Patchworkfamilien

Nach Schätzungen ist fast jede zehnte Familie in Deutschland eine Patchworkfamilie. Mal hat nur ein Partner Kinder mitgebracht, mal beide und zu den vorhandenen kommen häufig noch neue, gemeinsame Kinder dazu. Es ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten, in diesem Beziehungsgeflecht einen guten Platz zu finden. Vielfältige Aufgaben sind dabei zu bewältigen, Spannungen und Konflikte bleiben häufig nicht aus. Die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes in Herzogenaurach bietet am Donnerstag, 24. Oktober, von 19 bis 21 Uhr einen Gesprächsabend für Eltern an. Neben der Vermittlung von spezifischen Informationen soll der Austausch der Teilnehmer im Mittelpunkt stehen. Eine Anmeldung wird erbeten bis Freitag, 18. Oktober, unter der Telefonnummer 09132/8088. red