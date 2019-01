Caritas hilft mit "CariFair"

Zum Projekt "CariFair" bietet der Caritasverband für den Landkreis Haßberge am Freitag, 8. Februar, von 18 bis 19 Uhr einen kostenlosen Informationsabend in der Mittelschule in Zeil an. Durch "CariFair" wird die Tätigkeit polnischer Haushalts- und Betreuungskräfte in sogenannten Live-In-Beschäftigungen (Wohnen und Arbeiten im Haushalt Pflegebedürftiger) vermittelt und begleitet, wie die Caritas erklärt.

"Gut betreut, fair bezahlt, legal angestellt" sind die Ziele für beide Seiten, um qualitätsgesicherte Einsätze polnischer Haushaltshilfen in deutschen Familien mit pflegedürftigen Angehörigen zu erreichen. "CariFair" kann in Anspruch genommen werden, wenn der medizinische Dienst der Krankenversicherung eine Pflegebedürftigkeit festgestellt hat. Die Caritas vermittelt nach eigenen Angaben den Kontakt zwischen Pflegefamilie und der Haushalts- oder Betreuungskraft.

Kontakt zur Caritas

Ansprechpartnerin ist die Koordinatorin Anna Hofmann, die sowohl fließend deutsch als auch polnisch spricht. Weitere Informationen gibt Anna Hofmann unter Mail: ahofmann@caritas-hassberge.de.

Anmeldung zum Informationsabend ist über die Volkshochschule, Ruf 09524/850686, gewünscht. Man kann aber auch spontan teilnehmen.

Warum erachtet es die Caritas für nötig, "CariFair" anzubieten? Der Bedarf an haushaltsnahen Dienstleistungen in privaten Haushalten mit hilfe- und pflegebedürftigen Menschen steigt. Jeder wünscht sich, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu bleiben, auch bei Pflegebedürftigkeit. Der Einsatz einer Haushalts- oder Betreuungskraft kann eine große Hilfe oder sogar unerlässlich sein. Gleichzeitig ermöglicht es arbeitssuchenden Frauen und Männern aus Polen eine legale und sichere Beschäftigung unter fairen Bedingungen. So steht "CariFair" für die Bezahlung eines Tariflohnes, Abgabe von Sozialversicherungsleistungen für die Beschäftigten in Deutschland, Abgabe von Steuern in Deutschland, muttersprachliche fachliche und soziale Betreuung durch die Caritas, Einhaltung von Ruhezeiten, Einsatz ambulanter Pflege für Pflegemaßnahmen. Das Besondere von "CariFair" ist, dass es kein kostengünstiges Alternativmodell zu bestehenden Altenhilfeangeboten ist. Vielmehr schließt "CariFair" eine Angebotslücke. red