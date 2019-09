Caritas-Haussammlung, Gesprächsabend und ein Drachengottesdienst

Das Pfarramt der katholischen Pfarrei St. Kilian weist auf folgende Termine und Veranstaltungen hin:

Die Caritas-Haussammlung findet vom 30. September bis 6. Oktober statt. Das Pfarramt bittet darum, die Sammler freundlich aufzunehmen.

Die Kirchenkollekte für die Aufgaben der Caritas ist am Sonntag, 6. Oktober.

Im Oktober, dem Rosenkranzmonat, wird die erste feierliche Rosenkranzandacht am Dienstag, 1. Oktober, ab 18 Uhr gefeiert. Weitere Rosenkranzandachten im Oktober sind jeweils montags und mittwochs ab 18 Uhr.

In der Schwesternhauskapelle ist am Dienstag, 1. Oktober, ab 8 Uhr Gottesdienst. In Unterzettlitz ist am Mittwoch, 2. Oktober, ab 19 Uhr Gottesdienst.

Am Herz-Jesu-Freitag, 4. Oktober, wird nach dem 8-Uhr-Gottesdienst in der Pfarrkirche das Allerheiligste zur stillen Anbetung bis 9 Uhr ausgesetzt

Am Freitag, 4. Oktober, ist in Reundorf ab 19 Uhr Gottesdienst.

Drachen mitbringen

Ein "etwas anderer Gottesdienst", ein Drachengottesdienst mit dem Thema "Wo er will ... weht ER", ist am Sonntag, 6. Oktober, ab 16 Uhr. Treffpunkt ist am Wegkreuz zwischen Oberlangheim und Uetzing (Drachen mitbringen).

Der Sachausschuss Mission bietet am Sonntag, 6. Oktober, anlässlich des Erntedankfestes nach den Gottesdiensten Waren aus dem Eine-Welt-Laden und Kuchen zum Verkauf an.

Die Kur- und Urlauberseelsorge lädt am Dienstag, 2. Oktober, um 19 Uhr zu einem circa 60-minütigen ökumenischen Gesprächsabend "Gott und die Welt" mit Pfarrerin Anja Bautz und Matthais Beck in die Schön-Klink (Konferenzraum) ein. Das Thema lautet "Was ist Glück? Eine gemeinsame Entdeckungsreise, die vielleicht ein wenig glücklicher macht".

Vom 3. bis 12. Oktober ist "Zeit zum Pilgern - vom Gottesgarten ins Sternenfeld" auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela (Etappe Speyer - Saarbrücken, maximal zwölf Teilnehmer). Die Leitung hat Josef Ellner. Nähere Informationen gibt es per E-Mail an josef-ellner@gmx.de. red