Caritas gründet Gesellschaft für die Heime

Seit 4. Oktober ist die Caritas-gGmbH St. Heinrich und Kunigunde im Handelsregister eingetragen. In diese Gesellschaft hat der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg die entgeltfinanzierten Einrichtungen ausgegründet, die sich bisher in seiner eigenen Trägerschaft befanden.

Ziel ist laut Pressemitteilung eine Bündelung und Stärkung der Dienste und Einrichtungen. Die Gesellschaft St. Heinrich und Kunigunde will Caritas als attraktiven Arbeitgeber präsentieren. "Als großes Netzwerk", sagt Diözesan-Caritasdirektor Helmar Fexer, "sollte es ihr leichter fallen, Personal zu gewinnen und vorhandene Mitglieder in ihrer Entwicklung zu fördern."

Leistungen aus einer Hand

Zweite wesentliche Aufgabe der Gesellschaft sei es, verschiedene Leistungen der Caritas aus einer Hand anzubieten. Deshalb verfolge sie das Ziel, dass in Zukunft weitere karitative Träger aus dem Erzbistum Einrichtungen sich in die GmbH einbringen. Der Caritasverband will sich im Gegenzug auf seine Aufgaben als Spitzenverband konzentrieren. Er soll deutlicher als Anwalt der Benachteiligten auftreten.

Die Caritas-gGmbH St. Heinrich und Kunigunde umfasst 15 stationäre Pflegeeinrichtungen, einen ambulanten Pflegedienst, drei Tagespflegen, drei Kindertagesstätten, eine Jugendhilfeeinrichtung mit mehreren Standorten und das Heilpädagogische Zentrum in Lichtenfels mit acht Einrichtungen und zwei sonderpädagogischen Schulen.

Forchheim und Eggolsheim

Zu den Einrichtungen gehören das Caritas-Seniorenzentrum St. Martin Eggolsheim, das Caritas-Pflegezentrum St. Elisabeth Forchheim, das Caritas-Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth Neunkirchen am Brand und das Caritas-Alten- und Pflegeheim St. Franziskus Bubenreuth.

In diesen Einrichtungen sind insgesamt rund 1700 Mitarbeiter beschäftigt. Zudem hat die Caritas-gGmbH St. Heinrich und Kunigunde die Geschäftsführung für ein weiteres Pflegeheim und fünf Kindertagesstätten. In der Trägerschaft des Diözesan-Caritasverbandes verbleiben die beiden Caritas-Fachakademien für Sozialpädagogik in Bamberg und Baiersdorf sowie das Bamberger Freiwilligenzentrum "Carithek".

Die Caritas-Gesellschaft ist integraler Bestandteil der Caritas. Die Arbeitsverträge der bisher beim Diözesan-Caritasverband angestellten Mitarbeiter wurden laut Mitteilung unverändert übernommen. Es gelte der Tarif der Caritas; die Rechte der Mitarbeitervertretung seien ungeschmälert. Der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg ist hundertprozentiger Gesellschafter der gGmbH und wird auch Mehrheitsgesellschafter bleiben, wenn weitere Träger Einrichtungen sich einbringen.

Die Geschäftsführung bilden Friederike Müller und Matthias Ohlms, die bis zur Ausgrün-dung die Bereiche Trägereigene Einrichtungen und Verwaltung beim Diözesan-Caritasverband geleitet haben. Aufsichtsratsvorsitzender ist Weihbischof Herwig Gössl. red