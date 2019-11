Caritas erweitert ihr Angebot

Der Sozialpsychiatrische Dienst des Caritasverbandes für die Stadt Erlangen und den Landkreis Erlangen-Höchstadt bietet ab Dezember immer dienstags von 16.30 bis 18.30 Uhr eine feste Sprechstunde in Herzogenaurach an, um die Versorgung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und ihrer Angehörigen und Bezugspersonen zu verbessern.

"Die Menschen mit psychischen Problemen sind bislang in ländlichen Regionen gegenüber der Situation in den größeren Städten deutlich benachteiligt, weil es weniger entsprechende Einrichtungen und geeignete Beratungsstellen gibt", sagt Lutz Marx, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Caritas. "Dies möchten wir mit einem erweiterten Angebot in Herzogenaurach verändern. Die Betroffenen und ihre Bezugspersonen sollen durch die neue Sprechzeit kürzere Wege haben und in Krisensituationen schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen." Bürger aus Herzogenaurach und Umgebung können sich im Rahmen einer festen Sprechzeit telefonisch oder persönlich beraten lassen, teilt die Caritas mit. Darüber hinaus sind auch weiterhin Termine nach Vereinbarung möglich.

Vertraulich und kostenlos

Die zuständige Mitarbeiterin, Frau Wallis, bietet vertrauliche Gespräche zu allen Fragen hinsichtlich psychischer Erkrankungen und Krisen an. Angehörige erfahren emotionale Entlastung und erhalten wertvolle Tipps für den Umgang mit einem erkrankten Familienmitglied oder auch einer betroffenen Person aus dem Freundes- bzw. Bekanntenkreis. Die Hilfen sind kostenlos, erfordern keine Antragstellung und unterliegen der Schweigepflicht.

Zu finden ist der Sozialpsy-chiatrische Dienst des Caritasverbands im ersten Stock im Haus der Caritas, Erlanger Straße 14 in 91074 Herzogenaurach, Telefon 0157/83035318. red