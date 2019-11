Caritas diskutiert über Seniorenarbeit

Die Caritas Erlangen/Erlangen-Höchstadt veranstaltet am Freitag, 8. November, von 14 bis 16 Uhr ein Kontakt-Café mit dem Thema "Rund ums Alter". Die erfreuliche Tatsache, dass immer mehr Mitbürger in der Gemeinde Adelsdorf ein hohes Lebensalter erreichen und ihren Ruhestand genießen können, stellt die kommunale Seniorenarbeit vor neue Aufgaben und verlangt nach neuen Ideen. Darüber soll diskutiert werden, heißt es in der Einladung. Zu Gast ist Bürgermeister Karsten Fischkal (FW). Die Veranstaltung ist ohne Anmeldung und findet im Pfarrzentrum St. Stephanus, Hauptstraße 21, in Adelsdorf statt. red