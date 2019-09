Caritas bittet um Spenden

Die Benachteiligten der Gesellschaft stellt die Caritas-Herbstsammlung vom 30. September bis 6. Oktober in den Mittelpunkt. Unter der Überschrift "Armut und Hilfe haben viele Gesichter" bitten die Pfarreien um eine Spende für die karitative und soziale Arbeit von Kirchengemeinden

und Caritas. Wer durch eine schwere Erkrankung, durch Verlust des Arbeitsplatzes, durch das Zerbrechen der Familie, durch Überschuldung oder durch einen anderen Schicksalsschlag in Armut gerät, erhält nicht immer schnelle Hilfe. Nicht selten suchen in Armut geratene Mitbürger Hilfe bei Pfarreien und der Caritas. Diese gewähren kleine finanzielle Zuschüsse; die Pfarreien nutzen dazu ihren Anteil am Erlös der Sammlung. red