Caritas bittet um Spenden

Breit gefächert sind die Angebote, mit denen die Caritas Menschen hilft, die in Armut geraten sind: Beratungsstellen, materielle Hilfen, Hilfsfonds. Gerade die armutsorientierten Dienste der Caritas sind aber zu ihrer Finanzierung stark auf Spenden angewiesen. Um Spenden bittet die Caritas bei der Frühjahrssammlung vom 18. bis 24. März.

Für die Sammlungswoche hat der Caritasverband für die Stadt Bamberg und den Landkreis Forchheim ein Veranstaltungsprogramm vorbereitet. So wird am Mittwoch um 14.30 Uhr in Bamberg im Pfarrsaal St. Urban der Opernsänger Martin Fösel ein Konzert für Tagesgäste der Tagespflege, Ehrenamtliche, Caritas-Sammler und die Bewohner des Stadtteils geben. Am Donnerstag, 21. März, von 11 bis 13 Uhr bieten in Bamberg Sozialstation und Tagespflege Bamberg-Mitte (Babenbergerring 71) einen Mittagstisch am Food Truck an. Von 15 bis 17 Uhr folgt wieder ein Informationsgespräch mit Caritas-Sammlern, diesmal aus dem Seelsorgebereich Dom und Obere Pfarre. Am Samstag, 23. März, von 10 bis 12 Uhr begibt sich das Ombudsteam des Anker-Zentrums am Parkplatz im Eschenweg ins Gespräch mit der Nachbarschaft. Auch hier wird der Food Truck vor Ort sein.

40 Prozent für die Pfarreien

Vom Ertrag der Frühjahrssammlung erhalten in der Erzdiözese Bamberg die Pfarreien 40 Prozent für ihre eigenen sozial-karitativen Aufgaben. Je 30 Prozent gehen an den Diözesan-Caritasverband und an die Stadt- und Kreis-Caritasverbände zur Finanzierung jener Angebote, die stark von Eigenmitteln der Caritas leben. Seinen Anteil am Erlös der Frühjahrssammlung 2019 wird der Diözesan-Caritasverband für die finanzielle Unterstützung des Projekts Food Stories, der Caritas-Kindererholung sowie für Projekte des Quartiersmanagements verwenden.

Die Haustürsammlung wird von Ehrenamtlichen der Pfarreien durchgeführt. Rund 3000 Freiwillige gehen im Erzbistum Bamberg in der Sammlungswoche zu den Bürgern und bitten um eine Spende für die Caritas. Die Sammlungswoche endet mit der Kollekte in den katholischen Sonntagsgottesdiensten des 24. März. Bei der Caritas-Frühjahrssammlung im letzten Jahr kamen Spenden in einer Höhe von knapp 560 000 Euro zusammen. red