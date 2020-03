Caritas bietet Einführung in Yoga als Entspannungstechnik

Ein Tagesseminar "Yoga im Alltag anwenden" führt das Referat Fortbildung des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg am Dienstag, 21. April, in der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten durch. Der Rücken schmerzt, die Verspannungen sitzen fest. Oft liegen die Nerven blank: Schlaf und Freizeit bieten keine Erholung mehr. Die Arbeit wird zur Plage. Da hilft Yoga. Jahrtausende alt und bewährt spricht es den Menschen ganzheitlich an und wirkt sich positiv auf die gesamte Gesundheit (Körper, Seele, Geist) aus. Die Alltagsverbissenheit wird besiegt - schnell, einfach, effektiv und überall anwendbar. Das Seminar, das von der Diplom-Pädagogin Maria Seltzer geleitet wird, richtet sich an Mitarbeitende in sozialen Berufen. Der Tagungsbeitrag beläuft sich auf 105 Euro für Mitarbeitende aus katholischen Einrichtungen bzw. 125 Euro für externe Teilnehmende. Es ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Infos gibt es auf der Seite www.caritas-bamberg.de oder im Referat Fortbildung per E-Mail an marianne.baum@caritas-bamberg.de bzw. unter Telefon 0951/8604134. red