Caritas appelliert an die Hilfsbereitschaft

"Caritas. Gemeinsam stärker." heißt das Motto der Caritas-Frühjahrssammlung, die vom 18. bis 24. März stattfindet. Der Slogan will das Bewusstsein schärfen für die Verantwortung der Menschen füreinander und steht im Zusammenhang mit dem diesjährigen Motto der deutschen Caritas, das lautet: "Sozial braucht digital".

Bei der Sammlung bittet die Caritas um Spenden für Menschen, die in der nächsten Umgebung Hilfe brauchen, wie der Kreisverband erläutert. Mit dem Geld werden zum Beispiel Beratungsdienste mitfinanziert, bei denen Ratsuchenden geholfen wird, die aus unterschiedlichen Gründen dringend Unterstützung brauchen. Ursachen können neben körperlichen oder seelischen Erkrankungen auch Arbeits- oder Wohnungslosigkeit, Überschuldung, Sucht, Trennung sein - alles Situationen und Lebenslagen, in die man nicht kommen möchte, die aber passieren.

Die Spende bei der Caritassammlung bleibt in der Region. 30 Prozent des Geldes verwendet die Pfarrei, in der gesammelt wird, für caritative Aufgaben direkt vor Ort. Die gleiche Summe erhält der Diözesan-Caritasverband und 40 Prozent bekommt die Caritas Haßberge. Hier fließt der Sammlungserlös Diensten und Einrichtungen zu, die keine ausreichende Finanzierung durch andere Mittel haben; deshalb muss die Caritas für die wichtige Beratungsarbeit Eigenmittel einsetzen. Von diesen Sammlungsgeldern profitieren Bürger aus dem gesamten Landkreis, denn die kostenlosen Beratungsdienste, die es für die unterschiedlichsten sozialen Notlagen gibt, können von jedem Hilfebedürftigen in Anspruch genommen werden - unabhängig von Alter, Konfession, Weltanschauung oder sozialer Stellung, betont die Caritas.

"Um all die wichtigen Hilfsangebote erhalten oder, wo nötig, ausbauen zu können, ist die Caritas auch auf Spenden angewiesen", macht die Kreis-Geschäftsführerin Anke Schäflein deutlich. Mit der Sicherstellung der dringend benötigten sozialen Dienste im Landkreis sowie dem Netz der Altenhilfe bietet die Caritas auch Arbeitsplätze für rund 320 hauptberuflich Beschäftigte sowie Ausbildungsplätze/Praktika in den unterschiedlichsten Berufen an. Nicht eingerechnet sind die Mitarbeitenden der 39 Caritas-Kindertagesstätten im Landkreis sowie die vielen freiwillig Tätigen, etwa in 43 Caritasvereinen. red