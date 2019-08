Cape-Classic-Konzert im Rossini-Saal

Das Trio Présence präsentiert am Samstag, 21. September, ein Konzert unter dem Titel "Wiener Klassik". Im Programm stehen Joseph Haydns Trio in Es-Dur, das "Geistertrio" von Ludwig van Beethoven und Franz Schuberts Trio in B-Dur. Das Konzert findet ab 19.30 Uhr im Rossini-Saal statt. Joseph Haydn (1732 - 1809), Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) und Franz Schubert (1797 - 1828) sind die "klassischen" Repräsentanten der "Wiener Klassik", und jeder von ihnen übernahm hörbar in seiner Musik die Ideale der damaligen Zeit. Aus Joseph Haydns letzter Serie von Klaviertrios, die in London entstanden ist, stammt das Trio in Es-Dur. In diesem wird die Experimentierfreude des Komponisten besonders deutlich. Das Konzert wird vom Verein "Cape Classic e.V." in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH veranstaltet. Der Verein mit Sitz in Bad Kissingen unterstützt seit 2005 sorgfältig ausgesuchte Projekte zur Förderung von Kindern aus Townships der Kap-Region Südafrikas. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) und in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in Bad Kissingen erhältlich. Foto: Klara Horning