"Cantus Vox" bietet Gospels und mehr

Der Chor "Cantus Vox" aus Niederndorf veranstaltet am Sonntag, 17. März, ein Konzert mit dem Titel "Gospels and more". Mitwirkende sind neben dem Veranstalter die Solisten Gabriele Dörrfuß und Thomas Leyer. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Sternen- und Lohhof-Apotheke, bei Schreibwaren Ellwanger, bei allen Chormitgliedern sowie auch an der Abendkasse. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der St.-Josef-Kirche in Niederndorf. red