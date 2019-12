"Cantica Nova" in der Johanneskirche

Der Michelauer Chor "Cantica Nova" lädt zu einer Begegnung mit den Menschen der Heiligen Nacht ein. "Auf dem Weg...", so lautet der Titel des vorweihnachtlichen Konzerts, das am Samstag, 21. Dezember, um 17 Uhr in der Johanneskirche beginnt. Im Mittelpunkt des Konzerts stehen die Frauen, denen wir in der Weihnachtsgeschichte begegnen: Da ist Claudia Appia, die Frau des Quirinius. Er hatte die Aufgabe, die Volkszählung zu erfüllen. Da ist die Herbergsmutter, die kein Zimmer mehr frei hat. Da ist die Schäferin, zu der die Heilsbotschaft kommt. Und nicht zuletzt spielt Maria, die Mutter Jesu, eine ganz entscheidende Rolle. Sie und Joseph sind ein Paar, dessen Schicksal von Gott vorgezeichnet ist. Maria verkörpert die Liebe. Sie erträgt als Magd Gottes ihr auferlegtes Schicksal bis hin zum Tod ihres Sohnes am Kreuz. Im Anschluss treffen sich die Frauen des Chors und alle Gottesdienstbesucher zum gemütlichen Umtrunk und Gesprächen vor der Johanneskirche. Foto: Klaus Gagel