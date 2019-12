Cantabile Regensburg gastiert in Haßfurt

Am Sonntag, 5. Januar, 18 Uhr, gastiert das Vokalensemble Cantabile Regensburg in der Stadtpfarrkirche Haßfurt. Es präsentiert ein festliches A-cappella-Konzert mit doppelchörigen Meisterwerken. Cantabile Regensburg zählt zu den Aushängeschildern der deutschen Chorszene. Der Kammerchor singt epochen- und stilgerecht a-cappella-Literatur von der Renaissance bis zur Moderne und überzeugt durch seinen homogenen Chorklang. Auszeichnungen bei renommierten Wettbewerben im In- und Ausland sowie CD-Veröffentlichungen belegen das hohe Niveau des Ensembles. Regelmäßig ist der Chor bei regionalen und überregionalen Konzertreihen wie der Stuttgarter Stiftsmusik, dem Passauer Konzertwinter oder dem Musiksommer Obermain zu Gast. Cantabile Regensburg steht seit 2002 unter der Leitung von Matthias Beckert, Professor für Chorleitung an der Musikhochschule Karlsruhe. Beckert stammt aus Westheim. Foto: Bernd Günther