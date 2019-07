Cannabiskonsum bleibt nicht verborgen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der Schalkauer Straße ein Seat Arona angehalten. Am Steuer befand sich ein 20 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Sonneberg. Er zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte dann auch den Konsum von Cannabis-Produkten an. Deshalb schloss sich eine Blutentnahme im Krankenhaus Neustadt an. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht der Beamten bestätigen, erwartet den 20-Jährigen ein Bußgeld und ein Fahrverbot, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. pol