Der Geruch von Cannabis erregte am Montagabend die Aufmerksamkeit eines Polizeibeamten, der in seiner Freizeit in der Promenade in Haßfurt unterwegs war. Von der herbeigerufenen Streife wurde eine Gruppe von fünf Personen, die sich hinter dem Altstadthotel aufhielt, einer Kontrolle unterzogen. Eine Person rauchte einen Joint. Eine weitere Person aus der Gruppe der Jugendlichen gab sofort einen in der Jackentasche mitgeführten Joint heraus. Bei einer anschließend freiwillig zugelassenen Zimmerdurchsuchung händigten die jeweiligen drei Besitzer noch weitere geringe Mengen Cannabis aus.