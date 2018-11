Cannabis in der Unterhose gefunden

Cannabis fanden die Polizeibeamten am Freitagabend bei einem 23-jährigen Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Ramsthal. Den Beamten strömte bei der Kontrolle Marihuana-Geruch aus dem BMW entgegen. Daher unterzogen sie die beiden Insassen einer Personenkontrolle mit eingehender Durchsuchung. Dabei entdeckten die Polizisten bei dem Beifahrer ein Druckverschlusstütchen mit Marihuana, das von ihm mit Klebeband in seiner Unterhose fixiert wurde. Gegen den Besitzer wurde ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. pol