Cannabis in der Socke "gebunkert"

Polizeibeamte fanden am Dienstagabend bei einer Personenkontrolle am Bahnhofsplatz bei einem 16-Jährigen eine geringe Menge Cannabis in einer Socke. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten zwei Bongs, zwei Crusher und mehrere Druckverschlusstütchen gefunden werden. Der Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben. Er erhält eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.