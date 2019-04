Cannabis bleibt Thema für die Suchtprävention

Der Multifunktionsraum des Erlanger Landratsamtes war gerappelt voll. Viele haupt- und ehrenamtliche Pädagogen waren der Einladung des Arbeitskreises Suchtprävention zu einem Fachtag über Cannabis gefolgt. Gemeinsam diskutierten sie, welche Haltung und Möglichkeiten sie im Umgang mit Jugendlichen und Cannabis haben, wie sie Jugendliche über Wirkung und Gefahren informieren und zum Denken anregen können.

Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel stellte den aktuellen Forschungsstand vor. Benjamin Löhner berichtete über konsumierende Jugendliche in der Beratung, während Dr. Wolfgang Böswald, Leiter der Schmerzambulanz der Erlanger Uniklinik, über Cannabis in der Medizin referierte. Wolfgang Pelzl, Jugendrichter am Amtsgericht Erlangen, informierte anschließend über strafrechtliche Konsequenzen. Kriminalhauptkommissar Rolf Bornitzky komplettierte die Rednerliste mit einem Überblick darüber, welche Gesetze es in anderen Ländern zum Umgang mit Cannabis gibt. red