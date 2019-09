Die Kirchengemeinde St. Marien lädt ein zum Candlelight-Dinner für Paare am Freitag, 27. September, um 19 Uhr, im Gemeindehaus am Kirchplatz. Man kann ein Drei-Gänge-Menü in netter Atmosphäre und Gesellschaft genießen. Zwischen den Gängen nimmt das Ehepaar Bettina und Günther Wagner mit hinein in das Thema "Liebe ist ... in des Anderen Seele zu blicken". Infos und Anmeldung bis 20. September unter Telefon 09563/1437. red