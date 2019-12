Canalissimo vor dem Aus

Der Streit zwischen Anwohnern und Organisatoren um das Fest "Canalissimo" hat sich in diesem Jahr so zugespitzt, dass Veranstalter Tom Land eine Fortführung stark bezweifelt.

Zum ersten Mal gab es beim Sommerfest Ende Juli ein Besucherlimit: 1800 Personen insgesamt, 767 auf der Anwohnerseite "Am Kanal". Dafür war ein Zählsystem mit Lasern und Kameras notwendig, das 15 000 Euro gekostet habe. Mit der Beschäftigung eines Statikers für den Behelfssteg, zwölf Sicherheitskräften und anderen Auflagen habe der Veranstalter heuer 65 000 Euro für das Fest am Kanal ausgeben müssen. "Fast drei Mal so viel wie beim ersten Mal", klagt Land, der die Organisation im Jahr 2016 übernahm. Deshalb habe er 2019 zum ersten Mal Eintritt verlangt. Schon in den vergangenen Jahren hat es immer wieder Auflagen gegeben: Mehr Sicherheitspersonal, leisere Musik, weniger Verkaufsstände, kürzere Öffnungszeiten: "Wir müssen den Leuten am Donnerstag um halb zehn sagen, dass sie nichts mehr zu trinken bekommen - da ist es noch hell", beschreibt Land. Die Folgen: Ein Standbetreiber sprang wegen des Besucherlimits und steigender Mieten ab. Erschwerend hinzu kam das Wetter: Ein Tag mit glühender Hitze bis zu 39 Grad und zwei Tage strömender Regen sorgten dafür, dass die Höchstbesucherzahl nur an einem Abend erreicht wurde.

Für den Veranstalter steht fest: Bleiben die Auflagen in dieser Schärfe bestehen, wird es 2020 kein "Canalissimo " mehr geben. Einige Anwohner haben indes noch weitere Forderungen.