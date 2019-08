Lichtenfels vor 16 Stunden

lichtenfels.inFranken.de

Camper engagieren sich für Lichtenfelser Senioren

Das Maibaum-Team des Campingplatzes in Lichtenfels überreichte eine Spende in Höhe von 700 Euro an die Seniorengemeinschaft des Landkreises Lichtenfels. Erwirtschaftet wurde die Spende von den beiden ...