Camembert an Heiligabend entwendet

Am Heiligen Abend ist zur Mittagszeit eine 78-Jährige vom Personal eines Lebensmittelmarktes in Igensdorf dabei beobachtet worden, wie sie einen Camembert im Wert von 0,79 Euro in ihre Tasche steckte und den Markt anschließend ohne zu bezahlen verlassen wollte. Sie erwartet deshalb nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und eine nicht unerhebliche Geldstrafe. Weiterhin hat sie in dem Einkaufsmarkt nun Hausverbot. Den Camembert durfte die Frau nach dem Bezahlvorgang mitnehmen.