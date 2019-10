"Bunt sind schon die Wälder - so leuchtet nur der Herbst!" - unter diesem Motto lädt die evangelische Kirchengemeinde Einheimische wie Urlaubsgäste am heutigen Donnerstag um 14.30 Uhr zum Café Lebensfreude ins Gemeindehaus (Balthasar-Neumann-Straße 4) ein. Mit Gedichten und Geschichten, Bildern und Gesprächen soll der Herbst als das wahrgenommen werden, was er ist: eine Zeit, in der die Farben noch einmal aufleuchten und die Schönheit des Lebens zum Tragen kommt. red