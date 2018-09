Café "Lebensfreude": "Macht Wissen weise?"

Zum Café "Lebensfreude" lädt die evangelische Kirchengemeinde am morgigen Donnerstag um 14.30 Uhr ins Gemeindehaus ein (Balthasar-Neumann-Straße 4). "Von der Weisheit" handelt der Nachmittag. Eine wahre Flut an Wissen gibt es in der heutigen Gesellschaft - jederzeit online abrufbar. Aber macht dieses Wissen auch weise? Und was macht einen weisen Menschen aus? Über diese Fragen sollen die Cafégäste mit Pfarrerin Schmid-Hagen und untereinander ins Gespräch kommen. red