Café "Jungbrunnen" öffnet seine Pforten

Zu einem "Erzählcafé" mit Walburga Schauer aus Serkendorf öffnet heute, Donnerstag, um 15 Uhr das Café "Jungbrunnen" im Gemeinschaftshaus Herreth seine Pforten. In ihrem Büchlein "Woss me hald groud su eifelld" hat Walburga Schauer in ihren Geschichten Schönes und Schweres, Lustiges und Bedenkenswertes von früher und heute festgehalten. Im Erzählcafé sollen nicht nur Geschichten der Referentin gehört werden, sondern auch das, was die Besucher zu erzählen haben. red