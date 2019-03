Café Grün am Samstag

Nachdem die Narrenmasken wieder in der Klamottenkiste verstaut sind, kann man zum gemütlichen Teil des Winterendes übergehen. Die Bamberger Grünen laden am kommenden Samstag, 9. März, wie üblich ab 11 Uhr im Kaffeehaus "Krumm & Schief" in der Kapuzinerstraße 17 zu ihrem Frühstücksstammtisch "Café Grün" ein. red