"Café del Mundo" macht Musik in Haßfurt

Jan Pascal und Alexander Kilian vom Duo "Café del Mundo" sind hinausgezogen. Vier Jahre waren sie auf Konzertreisen in Europa unterwegs und mit nach Hause gebracht haben sie wundersame Geschichten, Kleinode des Alltags, gefunden in Metropolen und Dörfern, bei Tag oder Nacht. Ob in Madrid oder im toskanischen Dörfchen Querceto oder am Fuße des Schweizer Mont-Vully - immer sind es feine, innige Begegnungen und Eindrücke, die sich zu einem atmosphärischen Mosaik zusammenfügen. Demnächst gastieren sie für ein Konzert in Haßfurt: Es findet am Freitag 12. April, um 20 Uhr in der Rathaushalle Haßfurt statt und trägt das Motto "Beloved Europa". Die Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt live, Bahnhofstraße 2, Telefon 09521/688228. Die Musik des Duos "Café del Mundo" zaubert in die Gesichter der Zuhörer ein Lächeln der Erinnerung, verspricht das Haßfurter Kulturamt in seiner Ankündigung für das Konzert. Foto: René van der Voorden