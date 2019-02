"Cäcilia" bestätigt Walter Hartmann in Ämtern

Walter Hartmann bleibt auch in den kommenden zwei Jahren der Vorsitzende und Chorleiter des Gesangvereins "Cäcilia" Breitengüßbach. Bei den turnusgemäß anstehenden Vorstandswahlen während der Generalversammlung im Vereinslokal "Hümmer" wurde er einstimmig in beiden Ämtern bestätigt. Doch es gab auch zwei Veränderungen im Vorstand. Zur neuen Zweiten Vorsitzenden wurde Ingrid Dütsch gewählt, die damit Willi Hoh nachfolgt, der dieses Amt seit November 1976 innehatte. Einen Wechsel gab es auch beim Schriftführer. Nach 60-jähriger Tätigkeit kandidierte Renate Hartmann nicht mehr für dieses Amt. Ihre Nachfolgerin ist Kathrin Kuschbert, die zudem als stellvertretende Chorleiterin bestätigt wurde. Als Schatzmeister wiedergewählt wurde von den Mitgliedern Günther Zwiers.

Neue Gesichter im Vorstand

Neu gewählt wurde auch der erweiterte Vorstand. Ihm gehören in den kommenden n zwei Jahren Hans Hertel, Inge Metzner, Renate Hartmann, Klara Brehm-Schmaus, Astrid Scholz, Helga Hennemann, Johannes Kanes sowie Heide Hümmer als Vertreterin der passiven Mitglieder an.

In ihrem letzten Tätigkeitsbericht ließ Renate Hartmann das Vereinsjahr Revue passieren. Im Mittelpunkt des Jahres 2018 standen die Feierlichkeiten zum 120-jährigen Bestehen des Vereins. Dieses wurde mit einem Festkonzert im Pfarrsaal gefeiert, bei dem neben dem Jubiläumsverein auch die Chorgemeinschaft Pullenreuth sowie eine Bläsergruppe des Musikvereins Breitengüßbach teilnahmen.

Daneben gab es das Jahr über zahlreiche Auftritte des Vereins in der Gemeinde sowie bei Gottesdiensten.

Vorsitzender Walter Hartmann dankte in seiner Ansprache seinen bisherigen Vorstandsmitgliedern Renate Hartmann und Willi Hoh für das jahrzehntelange sehr gute Miteinander zum Wohle des Vereins. Zugleich freute er sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Vorstandsmitgliedern. Sein Dank galt aber auch den engagierten Sängern. Mit Blick auf den Stand von derzeit 61 Mitgliedern - 26 aktive und 35 passive - sprach sich Hartmann für eine verstärkte Mitgliederwerbung aus, um so den Gesangverein auch weiterhin am Leben halten zu können. Gerade potenzielle jüngere Sängerinnen und Sänger sollten persönlich angesprochen werden. ku