Cabrio fing zu brennen an

In einem Autohaus wollte ein Käufer ein gebrauchtes Audi-Cabriolet auf seinen Anhänger fahren. Nachdem der Pkw nur wenige Meter bewegt worden war, hörte der Kunde eine Art Explosion und es roch nach Benzin und Plastik. Nachdem eine Flamme zu sehen war, wurde die Freiwillige Feuerwehr verständigt. Das Auto brannte im Motorraum völlig aus und der Brand schwappte tatsächlich auf ein nebenliegendes abgemähtes Feld über. Die über 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen erfolgreich. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Schaden am Pkw wird mit 6000 Euro beziffert. An dem Feld entstand offenbar kein Schaden. Zum Geschäftsabschluss kam es nicht, teilt die Polizeiinspektion Bad Neustadt mit. pol