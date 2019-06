C-Junioren der JFG Oberes Rodachtal gelingt Aufstieg

Durch einen 5:2-Sieg gegen den FC/TSV Rödental machten die C-Junioren der JFG Oberes Rodachtal bereits am vorletzten Spieltag den Aufstieg in die Kreisliga perfekt. Bei ihrem letzten Heimspiel der Kreisgruppe Kronach Ost wurden sie vom zahlreich erschienenen Publikum lautstark unterstützt.

In der heiß umkämpften Meisterschaft lieferten sie sich bis zum Schluss mit der JFG Rennsteig und dem FC/TSV Rödental einen harten Kampf um die Spitze. Am Ende wurden sie jedoch für ihre starken Leistungen belohnt. Die Rodachtaler gingen in dieser Saison lediglich in einem Punktspiel nicht als Sieger vom Platz. sd