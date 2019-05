C-Jugend um Baupokal

Am heutigen Mittwoch geht es beim FC Fortuna Neuses bei Coburg um den Baupokal der C-Jugendfußballer. Ab 10 Uhr treten vier Teams an, um im Halbfinale und Endspiel den Sieger zu ermitteln. Neben dem Ausrichter Fortuna Neuses sind noch die JFG GW Frankenwald, die JFG Kunstadt-Obermain und die JFG Rödental am Start. Die Halbfinals werden vor Ort ausgelost. red