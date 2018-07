red



Das menschliche Herz schlägt in 24 Stunden etwa 100 000 Mal und pumpt pro Minute rund 5 Liter Blut durch den Körper - eine unglaubliche Höchstleistung. Was passiert wenn, es nicht mehr richtig arbeitet? Unterschiedlichste Therapieansätze stehen für eine Behandlung zur Verfügung. Doch worauf muss geachtet werden? Dr. Hendrik Bachmann, Chefarzt der Kardiologie der Kliniken des Landkreises Bamberg, wird in seinem Vortrag "Bypass, Stent und Co." auf die verschiedenen Möglichkeiten der Behandlung und Methoden zur Unterstützung des Herzens eingehen. Mit kritischem Blick zeigt er die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen von Bypass, Stent und Co. auf und erklärt, warum die Indikation zu einem Eingriff streng gestellt werden muss. Im Anschluss an seinen Vortrag wird Dr. Bachmann noch offene Fragen beantworten. Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) lädt alle Interessierten zu dieser Informationsveranstaltung am Donnerstag, 5. Juli, um 19 Uhr in die Juraklinik Scheßlitz , Oberend 29, ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.