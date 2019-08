Am Mittwoch hat eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth auf der A 9 in Fahrtrichtung Berlin einen polnischen Kleintransporter kontrolliert. Der Insasse, ein 25 Jahre alter Ukrainer, händigte auf Nachfrage nach gefährlichen Gegenständen ein Butterflymesser aus. Dieses wurde sichergestellt. Der junge Kraftfahrer wusste nicht, dass solche Messer in Deutschland verboten sind, und gab an, dass er es zum Brotschneiden nehme. Ihn erwartet nun eine Anzeige, da er gegen das Waffengesetz verstoßen hat.