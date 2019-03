Buttenheim lehnt Trasse ab

Bauamtsleiter Jürgen Först erläuterte dem Marktgemeinderat in der jüngsten Sitzung den Netzentwicklungsplan 2030. Dieser zeigt den grundsätzlichen Ausbaubedarf des Stromnetzes in verschiedenen Szenarien auf. Hintergrund sind deutlich veränderte Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Energiewende, an welche das Stromnetz bundesweit angepasst werden muss.

Keine Details bekannt

Alle Varianten des Netzentwicklungsplans (NEP) für 2030 erfüllen demnach das 65-Prozent-Ziel für erneuerbare Energien, das im Koalitionsvertrag festgelegt ist. Zusätzlich wurden die CO2 -Ziele des Klimaschutzplans der Bundesregierung berücksichtigt. Darüber hinaus reduziert sich die installierte Leistung aus Kohlekraftwerken bis 2030, entsprechend der Ergebnisse der Kohlekommission, im Vergleich zu heute, um mehr als die Hälfte. Wieder enthalten sind im Netzentwickklungsplan die beiden Stromtrassen-Projekte P43 und P44 mit den entsprechenden Alternativen P43mod und P44mod. Först wies darauf hin, dass die Maßnahme P44mod (Altenfeld-Würgau-Ludersheim/bei Altdorf) auch das Gemeindegebiet des Marktes Buttenheim betrifft. Im Plan selbst sei der betroffene Bereich auf dem Gemeindegebiet lediglich als Neubau in vorhandenem Trassenraum ausgewiesen. Ob es sich dabei um eine Freileitung oder Erdkabel handelt, ist Först zufolge nicht bekannt und Detailpläne fehlten bisher völlig.

Bis 4. März können sich Fachverbände, wissenschaftliche, politischen oder gesellschaftlichen Organisationen sowie Städte, Landkreise, Gemeinden und Privatpersonen zum NEP äußern. Das Hauptziel dieser frühzeitigen Einbindung sei es, die Qualität des Netzentwicklungsplans zu verbessern. Zudem soll sie dabei helfen, Zusammenhänge zwischen den energiepolitischen Zielen und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Energieinfrastruktur besser zu verstehen.

Resolution geplant

Der Marktgemeinderat nahm die Ausführungen zum Netzentwicklungsplan und zu den Planungen der Trassenalternative "P44 mod" zur Kenntnis. Es wurde festgestellt, dass diese in den neuesten Planungen noch immer durch den Landkreis Bamberg verläuft. Diese Trasse würde im Landkreis Bamberg die Gemeinden Wattendorf, Scheßlitz, Stadelhofen, Königsfeld, Litzendorf, Heiligenstadt und Buttenheim tangieren. Auf Grund der Tatsache, dass diese Region bereits in erheblichem Maße durch Stromnetze und sonstige Leitungsführungen betroffen ist, soll in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Bamberg und den betroffenen Landkreisgemeinden eine weitere Resolution gegen diese Trasse verfasst werden.