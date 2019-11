Buswartehäuschen für Buch?

Der CSU Ortsverband Untermerzbach startete seine Ortsbegehungstour im Gemeindeteil Buch. Viele interessierte Bürger nahmen teil. Es fand ein reger Austausch beim Rundgang durch die Ortschaft statt. Ein Anliegen der jungen Familien war, ein sicheres und geschütztes Buswartehäuschen an der Kreisstraße zu errichten. Der Ortsverband fand dies begrüßenswert und notwendig. Die Standortwahl und die Ausführung wird im Gemeinderat entschieden, wie es hieß. In diesem Zusammenhang wurden sofort Vorschläge der Bucher Bürger für eine Eigenleistung angeboten. Bei der Diskussion zu diesem Projekt spiegelt sich das Engagement der Bucher Bürger, wie zum Beispiel beim Friedhofsverein, wieder. Es schloss sich ein gemütliches Beisammensein im Brauhaus an. red