Busverkehr nach Südthüringen ist seit diesem Jahr verbessert

Die VCD-Kreisgruppe Coburg freut sich über die Angebotsverbesserung im Busverkehr nach Südthüringen. "Gleich zum Jahresbeginn gibt es mit der Verdoppelung des Angebotes auf der Schnellbuslinie 205 zwischen Coburg, Eisfeld und Schleusingen und neu eingerichteten Fahrten zwischen Coburg und Heldburg zwei sehr gute Nachrichten", teilt Gerd Weibelzahl von der Kreisgruppe Coburg des ökologischen Verkehrsclubs VCD mit. Weibelzahl erläutert die Angebotsverbesserung: "Bisher sind die Busse auf dieser Linie an allen Tagen im Zweistundentakt gefahren. An Montags bis freitags gab es einige Zusatzfahrten, welche aber nicht so gut merkbar in den Fahrplan integriert waren. Außerdem ist an Freitagen ein Bus um 22.15 Uhr von Coburg nach Schleusingen gefahren. Nun verkehren die Busse montags bis freitags im durchgängigen Stundentakt und die Fahrt am Freitag wird auf alle Montage bis Freitage ausgeweitet, so dass man immer eine Anschlussfahrt von den beiden um 22 Uhr in Coburg ankommenden ICE-Verbindungen aus Berlin und München nach Südthüringen nutzen kann. Am Wochenende bleibt es hingegen beim Zweistundentakt."

Etwas weniger umfassend stellt sich die Angebotsverbesserung zwischen Coburg und Heldburg dar. Weibelzahl informiert hierzu: "Erstmals seit der Einstellung der ehemaligen Linie Coburg - Heldburg - Bad Königshofen Mitte der 2000er Jahre kann man wieder umsteigefrei von der Veste Coburg zur Feste Heldburg fahren. Bislang musste man immer in Weitramsdorf umsteigen und teilweise mehr als eine Dreiviertelstunde auf den Anschlussbus warten." Allerdings begrenzt sich das Angebot derzeit auf Einzelfahrten der neu eingerichteten Linie Coburg - Weitramsdorf - Ummerstadt - Heldburg - Streufdorf - Hildburghausen:

• Montag bis Freitag: Coburg ab 10.30 Uhr (nur bis Heldburg) und 14.30 Uhr nach Heldburg sowie ab der Haltestelle "Heldburg Schützenhaus" um 8.48 Uhr und 13.33 Uhr;

• Wochenende: Coburg ab 11.30 Uhr und 15.30 Uhr sowie in der Gegenrichtung ab "Heldburg Schützenhaus" um 9.48 Uhr und 13.48 Uhr. Die Wochenendfahrten stellen auch für die Verbindung zwischen Weitramsdorf und Coburg ein Zusatzangebot dar, da diese genau zwischen den im Zweistundentakt verkehrenden Bussen der Linie 8301 des Landkreises Coburg, welche die Route Coburg Bf - Scheuerfeld - Weitramsdorf - Seßlach bedient, erfolgen.

Auskunft gibt es auf der Internetseite www.bahn.de. Dort sind auch die aktuellen Fahrpläne von Werrabus eingearbeitet. red