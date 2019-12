Busumleitung wegen Sperrung in Schnaid

Wegen Straßenbauarbeiten wird die Kreisstraße FO 19 in Schnaid von Montag, 16., bis zur Beendigung der Bauarbeiten, längstens bis Freitag, 20. Dezember, vollständig gesperrt. Eine Umleitung erfolgt von Hallerndorf über Stiebarlimbach nach Schnaid und umgekehrt. Aufgrund der Vollsperrung zwischen Hallerndorf und Schnaid kann die Buslinie 265 Schnaid nicht anfahren. Nur der Einkaufsbus kann in dieser Zeit Schnaid bedienen. Die Schüler nach Forchheim werden morgens an der Ersatzhaltestelle am Brunnen abgeholt. Bei den Mittags- und Nachmittagsheimfahrten steigen die Schüler nach Schnaid an der Haltestelle Hallerndorf Sparkasse in einen Kleinbus nach Schnaid um. Lediglich die Fahrt um 16.34 Uhr ab Forchheim bringt die Schüler von Montag bis Donnerstag direkt nach Schnaid. Die Haltestelle Hallerndorf-Kindergarten wird nicht bedient. red