Bustour für Senioren ins "Fränkische Weinland"

Am Dienstag, 8. Oktober, fahren die Senioren aus Pfarrweisach und Umgebung mit dem Bus ins "Fränkische Weinland" in die Nähe von Volkach und zur Vogelsburg.

Einkehr ist abschließend bei einem Winzer in Sand geplant.

Zusteigemöglichkeiten sind um 11.40 Uhr in Ebern am Friedhof, um 11.50 Uhr in Fischbach an der Hauptstraße, um 12 Uhr in Pfarrweisach am Rathaus und um 12.10 Uhr in Kraisdorf am Kriegerdenkmal. Die Anmeldungen zu diesem Herbstausflug nimmt Adam Ort unter der Rufnummer 09535/260 entgegen. red