Kronach vor 18 Stunden

Bußgottesdienst in der Stadtpfarrkirche

Dekan Thomas Teuchgräber lädt am Dienstag, 16. April, um 19.30 Uhr zum vorösterlichen Bußgottesdienst in die Stadtpfarrkirche St. Johannes ein. Die Fragen: Was hält uns? In der Kirche und im Leben? we...