Ludwigschorgast vor 16 Stunden

Alkohol

Bußgeld und Fahrverbot

Ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro erwartet einen Autofahrer. Der 54-Jährige aus dem Kulmbacher Landkreis geriet am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr auf der B 303 in eine Polizeikontrolle. Weil die Beamt...