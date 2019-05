In eine Verkehrskontrolle geriet am Montagabend in der Nürnberger Straße ein 45-jähriger BMW-Fahrer. Die Beamten nahmen bei dem Mann Alkoholgeruch wahr, weshalb ein Alcotest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,86 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Folgen sind ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. pol