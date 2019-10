Wegen einer Bauzeitverschiebung wird die Äußere Nürnberger Straße in Forchheim nunmehr von Freitag, 11., bis Freitag, 18. Oktober, voll gesperrt, so dass die Bushaltestellen Ruhalmstraße, Kolpingsplatz und Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße von allen Buslinien nicht bedient werden können. Ersatzweise wird die Haltestelle Am Streckerplatz angefahren. red